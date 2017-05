El 'asalta fincas' planta al Supremo porque quiere a violentos como Bódalo en la calle

Diego Cañamero es diputado de Podemos y desde el año 2010 se declara insumiso judicial, de modo que este 9 de mayo de 2017 plantó al Tribunal Supremo que le reclamaba como investigado a declarar voluntariamente por dos delitos, uno de coacción sobre el derecho de huelga y otro de daños. El Supremo abre causa a Diego Cañamero y los 'pablistas' aúllan de rabia en Twitter.

Pero el político y exlíder sindical va a su aire, y ante su incomparecencia, el tribunal actuará contra él. Así demuestra la cara que tiene el podemita:

Ese es su discurso, que podría parecer hasta un gesto de imparcialidad con toda la lógica del mundo, pero la realidad es que lo que quiere el podemita más conocido como 'asalta fincas' es unos jueces radicales de izquierdas para que su amigo Andrés Bódalo pueda campar a sus anchas por las calles. El podemita Cañamero y el pastizal que se lleva muerto en 14 pagas.

Andrés Bódalo, ese violento bien cargadito de antecedentes al que metieron en la cárcel por las agresiones en una de las protestas de jornaleros... También diputado podemita hasta que se le privó de libertad, por cierto. El violento Bódalo va a tener prisión para rato.

Andrés Bódalo con su amigo Cañamero, dos joyitas.

Ahora a Bódalo le quedan estos gestos como el de Cañamero, que lo contó en Las Mañanas de Cuatro este 10-05-2017. Castillón ridiculiza a Cañamero: "¿Usted se imagina presidiendo la comisión antiviolencia del Congreso con la camiseta de Bódalo?":

Lo que hemos visto es que se condena a inocentes y se mete en la cárcel al que roba una bicicleta, y los sindicalistas están siendo represaliados, como el caso de Andrés Bódalo. Me parece que no me da ninguna confianza. No todos los jueces, pero una gran parte.

Estoy reivindicando una Justicia neutral que no esté vinculada a ningún partido. Cuando sea así yo estaré encantado de acudir a los juzgados. Tenemos a Bódalo en la cárcel por una concentración en la puerta de un ayuntamiento, todo lo demás es una pura mentira.