Cifuentes no le perdona la vida ni al hermano de Gil Lázaro en Telemadrid

Siguen los cambios en Telemadrid. Tras los nombramientos de Jon Ariztimuño como nuevo director de informativos de Radio Televisión de Madrid y Jaime García Treceño como adjunto a la dirección de informativos, así como Enrique López Soriano y Elena Argandoña como nuevos subdirectores -Jon Ariztimuño y Jaime García Treceño, los elegidos por José Pablo López para los informativos de Telemadrid- vienen ahora los despidos.

La cadena pública ha puesto de patitas en la calle al hasta ahora subdirector, Vicente Gil Lázaro, hermano del exdiputado del PP Ignacio Gil Lázaro.

En este cargo estaba en Telemadrid por contrato y ocupaba ese puesto desde antes de la llegada de Alipio Gutiérrez. Este le mantuvo en el cargo, pero sin función alguna.

Valentín Carrera y Esther Moratilla, subdirectores anteriores, han sido recolocados en otros puestos.

Los nuevos nombres de los informativos de la cadena pública madrileña asumen bajo la premisa de López --'JP' para los amigos-- de que "en Telemadrid ha faltado gestión y ha sobrado ideología". No se espera durante la gestión del ex director de laSexta y 13TV unos telediarios politizados en exceso como en la época de su predecesor Angel Martín Vizcaíno sino más ascépticos centrados en temas locales y de interes general.

Sus intenciones ya las adelantaba en una entrevista en El Plural:

En los informativos de Telemadrid no va a haber opinión. Bajo ningún concepto. El público ya es lo suficientemente mayor para sacar sus propias conclusiones sin que nosotros le tengamos que decir lo que tienen que pensar. En materia de informativos aludo a aquel slogan de los años 90 de la cadena SER que decía ‘la SER no opina, todos opinan en la SER'. Nosotros no estamos aquí para dar nuestra opinión, sino para contarle a los madrileños lo que pasa. Telemadrid no está para editorializar, para ir contra unos o contra otros. Esa época no volverá a Telemadrid.