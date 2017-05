Los 'cuatro borrachos de Twitter' machacan a Dani Rovira por un inocuo comentario sobre una marca de lencería

A Dani Rovira le ha caído la del pulpo por un comentario en Twitter que tampoco tiene nada del otro jueves, pero así son las redes--Twitter se lanza en masa a apoyar a Dani Rovira en su cruzada contra MediaMarkt--.

El popular actor ha comprobado la fuerza de los 'cuatro borrachos de Twitter', como él mismo definió a aquellos que habitualmente critican su labor como presentador de la gala de los Goya tras su último tuit--Así reacciona Dani Rovira a los que le criticaron en los Goya 2016: "Vuelvo a hacer la gala para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter"--.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas.🙈 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

@DANIROVIRA Tú eres tonto chaval — Koala Rabioso 🐾 (@Koala_Rabioso) 11 de mayo de 2017

@DANIROVIRA Espero que estés preparando tu papel para "Ocho cuñados españoles", porque si de verdad has dicho esto ya puedes retirarte. — Omar Crocs 🐊 (@kidwithagun) 11 de mayo de 2017

Tras expresar su sarcástica opinión en torno a los anuncios de una marca de lencería para mujeres, muchos usuarios han cargado contra el intérprete acusándole de "cuñado". This is Spain--El 'chulito' Dani Rovira vuelve a explotar: "¡No me mereció la pena presentar los Goya!"--.

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes...🐒🍌😁 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar...😢 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017