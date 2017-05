El sectario Javier Couso (IU) se lía a gritos con la presentadora alemana

La situación de emergencia social que vive Venezuela y la terrible represión que están sufriendo los opositores y manifestantes por parte del régimen de Nicolás Maduro está llegando a tal punto que incluso ha logrado dividir la fusión de Podemos e IU.

Hasta el partido morado se está mostrando más comprensivo con las víctimas de la represión que IU, ya se han separado en otras ocasiones en el Parlamento Europeo por Venezuela, y ahora lo harán en el Congreso de los Diputados en torno a la proposición no de ley del PP que busca un pronunciamiento para exigir al Gobierno venezolano que garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos: Podemos, abstención; IU, en contra.

Esta posición inflexible para defender contra viento y marea al tirano Nicolás Maduro se pudo ver perfectamente en la intervención del europarlamentario de IU Javier Couso en la televisión pública alemana DW TV para explicar por qué rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles.

Según él, condenar la matanza de civiles por parte del régimen chavista:

"no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La postura debe de ser acompañar y facilitar el diálogo".

Para el sectario Couso, algo que no está haciendo la oposición venezolana.

Cuando la periodista le preguntó, incrédula, si el régimen de Maduro sí estaba facilitando el diálogo y por qué no convocaba elecciones, el diputado de IU, señaló que "sí lo estaba haciendo y que no tiene por qué convocar elecciones hasta 2018" (Tertsch a Javier Couso: "Los de la industria montada en torno a la muerte de tu hermano dais asco").

Un Couso desquiciado elevó el tono a gritos, impidiendo las repreguntas, cuando la entrevistadora le preguntaba por qué el régimen venezolano había revocado el poder a la Asamblea Nacional, si consideraba que el proceso de Asamblea Constituyente había sido convocado de manera legal o le recordaba que basándose en la Constitución venezolana hasta Hugo Chávez había convocado un referéndum para hacer cambios de tal magnitud.

"¿Es usted poder legítimo?", le gritaba Couso, mientras ella insistía "¿por qué no se hizo así esta vez? No me está respondiendo a la pregunta".