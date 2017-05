Ferreras se cachondea de Errejón por el 'rompan filas' podemita sobre Venezuela: "Hoy habéis estado desunidos Podemos"

Los miembros de Unidos Podemos están a la gresca con el tema de Venezuela. Mientras el núcleo duro de la formación se abstiene de condenar al régimen, las confluencias, en cambio, han votado en contra y vuelven a hacerle un nuevo masaje a la dictadura de Maduro.

Este 11 de mayo de 2017, Íñigo Errejón trataba de explicar la postura disparatada de los podemitas en el Congreso de los Diputados ante las preguntas en 'Al Rojo Vivo'.

Ferreras exponía la cuestión:

Errejón trataba de salir de entuerto:

Sí, ayer tuvimos reunión del grupo parlamentario y decidimos que las diferentes confluencias tenían libertad de votos. Somos fuerzas políticas diferentes que conformamos un mismo grupo parlamentario. Ya lo dijo nuestro portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy, que cuando el PP presentó esa PNL sobre Venezuela, lo que menos le importaba era Venezuela. Lo que le importaba era hablar de algo que le permitiera tejer uan cortina de humo para no tener que afrontar que está implicado en casos de corrupción y que por tanto nosotros no íbamos a entrar en su juego. Nos parecen bien los esfuerzos de mediación, los esfuerzos que se están produciendo para que haya una salida lo más prudente posible a la crisis que hay en Venezuela. Pero no nos parece bien que el partido en el Gobierno utilice la política exterior para cosas que no tienen nada que ver con el interés de los españoles, sino con el de su partido.