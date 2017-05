Fran Rivera hace una gran faena con el bombero antitaurino que intentaba embestirle en televisión

Si Fran Rivera monta un circo, le crecen los enanos. Los que estuvieron bien fueron los responsables de 'Espejo Público' que le dieron un puesto de colaborador en el programa de Antena3, porque el diestro no hace más que meterse en jardines. Fran Rivera estalla contra los antitaurinos y les lanza una afrenta demoledora.

El último de ellos le ha llegado por haber dicho que los toreros, para él, son superhéroes, como los policías o los bomberos. Pues se ha liado de lo lindo con bomberos indignados diciendo que ellos salvan vidas mientras los toreros como Fran Rivera, apuntillan otras. "Basta de perseguir a los toreros". Fran Rivera, boicoteado por su pregón en Elda.

El bombero participante en Antena3 en la mañana de 11 de mayo de 2017, de apodo 'Charcu', un animalista de aúpa, había enviado previamente una carta a Fran Rivera en la que le ponía fino:

Nuestro trabajo es ayudar, no torturar. No nos vanagloriamos ni auto-piropeamos, no necesitamos justificarnos, al contrario que tú y tu colectivo insensible y maltratador.

Lo que se preveía como un choque de trenes en televisión quedó en agua de borrajas, porque Fran Rivera vió tal salida de tono del bombero que prefirió ni responder, mientras el susodicho 'Charcu' insistía:

Mientras nosotros hacemos lo posible por salvar a una persona, vosotros os limitáis a rematar la jugada [...] Nosotros a veces encontramos gente en una accidente que nos pide que les salvemos, y yo de pequeño vi esa mirada en un toro.

"No tengo nada que contarle. Yo creo que los bomberos son héroes pero me parece una desfachatez que me quieras a mí decir quién tiene que ser mi héroe", es todo lo que respondió Fran Rivera al superhéroe-bombero-escritor-antitaurino-portavoz.