Sandra Barneda: "Me estoy soltando y atreviendo a cosas nuevas"

Telecinco emite este 11 de mayo de 2017, desde las 22.00, la cuarta gala de Supervivientes 2017.

Una nueva cita con el reality siete días después de vivir una de las noches más intensas que se recuerdan en la historia del programa.

Sandra Barneda ya había advertido de que esta sería una de las ediciones más extremas.

La bella presentadora, que encadena un nuevo reality tras encargarse de conducir el debate de GH VIP 5, se muestra cada vez más natural y espontánea y es consciente de ello.

"Estoy pasándomelo muy bien, disfrutando, soltándome y sin perder la personalidad, porque cada uno tenemos la nuestra. Pero estoy atreviéndome a cosas y a retos que se me van planteando, o sea, que dispuesta", dice la periodista, que el domingo batió récord de audiencia en Conexión Honduras.

Preguntada por si le gustaría intercambiarse los papeles con Lara Álvarez y presentar Supervivientes desde la isla, Barneda ha declarado que no sabe si se atrevería.

"Lara lo hace súper bien y estoy como loca por ir a verla. Me encantaría este año ir a Honduras y, a pesar de mi vértigo, tirarme del helicóptero. Sería un placer verla, pero ella está ahí como pez en el agua".

La comunicadora desvela, además, la identidad del concursante cuya participación más le ha sorprendido.

"De Gloria Camila se ha hablado y se ha dicho mucho, pero se ha pronunciado pocas veces. Es una desconocida. ¿Cómo es en realidad? Lo estamos viendo en Supervivientes".

Sandra Barneda opina también sobre las palabras de su compañero Jorge Javier, quien auguró que el paso de Bigote por el concurso supondría un antes y un después en su relación con María Teresa Campos.

"Ojalá Supervivientes no haga peligrar la relación porque si la hace peligrar es que esa relación no está bien. Ellos no son nuevos en esto y si peligrara no creo que sea por el reality", considera la catalana, que no se moja a la hora de prever si la malagueña viajará a Honduras a ver a su novio.

"María Teresa puede hacer lo que quiera. Es una persona con una trayectoria tan impecable y controla tanto el medio que lo que haga estará bien".

Un nuevo zombie llega a la Palapa

La elección de un nuevo concursante 'zombi', una emocionante apena grupal para designar a los dos nuevos líderes, un disputado juego de localización y las cuartas nominaciones centrarán la atención de la gala de Supervivientes.

El programa, que recibirá en el plató al exsuperviviente Eliad Cohen tras su obligado abandono por problemas de salud, anunciará la decisión de la audiencia sobre los cuatro nominados: Janet, José Luis, Iván y Juan Miguel.

El elegido con los votos de los espectadores mutará en 'zombi' y se encontrará con Paola Caruso. Además propondrá a los concursantes un nuevo juego de localización que dirimirá en qué zona de la playa vivirá cada grupo la próxima semana, decisiones que correrán a cargo del grupo ganador.

Por último, el espacio, que analizará la última hora de la aventura con las intervenciones de los familiares y amigos de los concursantes y abordará las consecuencias de la sanción a Paola Caruso, someterá a los supervivientes a un nuevo proceso de nominaciones para elegir a los cuatro nuevos nominados, dos en el equipo Cielo y dos en el Infierno.