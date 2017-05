'Supervivientes': Janet pierde con Paola y se convierte en la primera expulsada de la isla

Janet Capdevila se convirtió este jueves 11 de mayo de 2017 en la primera concursante expulsada de Supervivientes al no recibir el apoyo suficiente para arrebatar el puesto de zombi a Paola Caruso.

Casi a las dos de la mañana, Jorge Javier Vázquez anunció el nombre de Janet como la concursante que más votos había recibido de la audiencia a favor de la zombi Paola Caruso.

La aspirante a monja agradeció a Jorge Javier la oportunidad brindada de participar en el concurso: "Gracias por la experiencia. Me hacía mucha ilusión, me considero una superviviente, pero tengo ganas de llegar a España porque tengo mucha hambre. ¡Un beso Jorge!"

Antes, había tenido estas palabras de agradecimiento a sus compañeros: "Estoy muy contenta de haberos conocido a todos. Me lo he pasado muy bien, aunque he tenido trifulcas con algunos, como José Luis? Juanmi, te quiero un montón? Estoy muy contenta con todos".





Nuevos nominados

Tras la expulsión de Janet y el robo de Alba por el equipo Tierra de Nadie, Cielo e Infierno se dispusieron a dar el nombre de sus nominados. Raquel y Bibi, del equipo Cielo y Juan Miguel e Iván, del equipo Infierno son los concursantes que se juegan su permanencia en el concurso.