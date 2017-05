Tenso rifirrafe entre Dani Mateo y Cayetano Martínez de Irujo a cuenta del humor macabro sobre Franco

Tensión entre Dani Mateo y Cayetano Martínez de Irujo este 12 de mayo de 2017 en 'Espejo Público' (Antena 3) a cuenta de la posible exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El humorista, que fue demandado por el chiste que sobre el Valle de los Caídos hizo en 'El Intermedio' (laSexta), no tenía reparos en volver a la carga para pronunciarse a favor de que los huesos del dictador no debían permanecer más tiempo ahí porque:

Estéticamente y moralmente hacen feo.

Sin embargo, el hijo de la duquesa de Alba no sólo no estaba de acuerdo con esta opinión, sino que además ve en este debate un artificio innecesario y que busca tapar otras cosas:

Están surgiendo debates oportunistas y estériles que son un popurri ideológico.

Recordó Cayetano que:

Mi familia siempre estuvo a favor de la Monarquía. Desde luego, Franco no era bienvenido, pero es parte de la historia de España. Lo lamentable es que nos estemos ocupando de este tema cuando hay genocidas y dictadores actualmente en otras partes del mundo, que hacen barbaridades y no pasa nada. No se dice nada de ellos y están matando gente, como en Siria o Venezuela.

Mateo saltó ante esta reflexión de Martínez de Irujo:

Ha dicho una cosa Cayetano que me ha chocado mucho, que habiendo genocidas y dictadores que por qué no hablamos de ellos. Sí, sí, podemos hablar de ellos, de los de ahora y de los de entonces. Hay mucho más tiempo para hablar del que parece. Si se puede hablar de todo. Has dicho que no hay que confundir el sentido del humor con el respeto. Me parece bien. Efectivamente, el sentido del humor no tiene que tener respeto para que se rompan esas barreras y la gente hable, los expertos discutan y luego se lleguen a conclusiones. Nuestra misión es la de parir temas.

El hijo de la duquesa de Alba discrepó:

No estoy de acuerdo. Eso es un concepto demasiado moderno. El respeto está por encima de todo, por encima del sentido del humor. No se pueden hacer chistes macabros y tildarlo luego de sentido del humor. No, el respeto está por encima de eso.

El colaborador de 'El Intermedio' insistía:

Puedes no escucharlo, pero el humor macabro tiene derecho a existir.

Cayetano Martínez sentenciaba: