Frank Cuesta deja tiritando a Podemos con un descarnado retrato sobre Venezuela

Aunque le encanta la selva, no se anda por las ramas. El sinpar Frank Cuesta ha criticado con dureza la situación por la que atraviesa Venezuela y lo ha hecho en su perfil de Facebook.

El herpetólogo lamenta la muerte de un crío al que la falta de medios y medicinas le ha impedido tratarse del cáncer que padecía:

Me termino de enterar que el hijo, (9 años), de una amiga extenista venezolana ha muerto esta mañana debido a que no ha podido ser tratado el cáncer que tenía, por falta de medios. Lo que está pasando en Venezuela es "vergonzoso". La verdad es que hay cosas que te queman por dentro.

Asegura que su ataque no tiene nada que ver con la política:

Nunca me pronuncio sobre política y esto no es política, es humanidad. ¡Ya es hora que termine esto! Ojalá que pronto el pueblo venezolano pueda vivir. Que puto asco, que rabia.

Y concluye:

Por favor, que no salgan ahora los de los slogans políticos. Aa mí me importa una mierda quien este en el poder donde sea, pero cuando niños mueren porque no hay asistencia médica es que algo está muy mal.