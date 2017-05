Los frikies de 'Supervientes' se sacuden zascas usando 'Mujeres y hombres' como garrote

Así como en otras latitudes, incluida la política, se cita 'Sálvame' como lo peor, en la isla de 'Supervivientes' la frase típica para estigmatizar a un competidor hace casi siempre referencia a 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Desde que 'Mujeres y Hombres' irrumpiera en la parrilla de Telecinco allá por 2008, el dating show presentado por Emma García se ha convertido en cantera para otros realities de la cadena, que han recurrido a tronistas y pretendientes para completar sus castings.

El que más se ha nutrido de ellos ha sido 'Supervivientes', que cuenta en su edición de 2017 con dos 'viceversos': Iván González y Kiko, pareja de Gloria Camila. Antes han pasado por la isla hasta 12 'ex' del dating show: Rafa Mora, Tamara Gorro, Tony Spina, Suhaila Jad, Alberto Santana, Oriana Marzoli, Lola Ortiz, Noel Bayarri, Steisy y Cristian, además de Suso y Labrador.

Sin embargo, al menos en opinión de 'Vertele', el programa de Telecinco no está saliendo bien parado en 'Supervivientes 2017'. Alba Carrillo ha recurrido en varias ocasiones a las frases típicas que se utilizan para desprestigiar al dating show, criticando a Kiko e Iván por haber salido de "Mujeres y Hombres y Subnormales", como ha llegado a decir la modelo.

Unos comentarios que podían haber quedado ahí, pero que el propio reality ha rescatado y vuelto a reproducir en boca de los aludidos.

Sin ir más lejos, en la gala de este jueves, Kiko ha arremetido contra la modelo por sus palabras hacia ellos, preguntándose:

"¿Qué pasa, que por haber salido en este programa somos retrasados?".

También Gloria Camila, que ha criticado a Carrillo por tener un acercamiento con Iván tras decir, según sus palabras:

"que habían salido de 'Mujeres y hombres y subnormales'".

Llama la atención que en la edición de vídeos del programa se sigue aludiendo al formato de Emma García de una manera en la que no sale bien parado.

Por otro lado, en la última pelea entre la pareja de la edición, la hija de Ortega Cano llega a decir a su novio:

"No grites, no soy ninguna pretendienta ni tú eres aquí el tronista".

Iván: "Estoy bloqueado, pero no quiero dejarlo"

El concursante Iván está siendo uno de los "desaparecidos" de la edición, tal como le comentó el propio Jorge Javier Vázquez.

En palabras del aludido, desde que se hizo daño en la espalda durante en la prueba no está siendo el mismo:

"No quiero ir al médico porque quiero seguir aquí, pero nunca he tenido un dolor así en la espalda y me bloqueo", lamentó en la gala de este jueves.

"Confía más en nuestro médico y vuelve a concursar".

Iván, en su peor momento

Iván no es el único 'viceverso' que ha tenido problemas de lesiones en el concurso. Sin ir más lejos, otros como Tony Spina y Santana abandonaron el programa por ello.

También Tamara Gorro, Oriana y Suhaila dejaron el reality de manera voluntaria, aunque por diferentes motivos. En el caso de esta última, tuvo la oportunidad de regresar en la edición siguiente.