¿Quieres pegar un pelotazo? Apuesta por Manel Navarro para ganar Eurovisión

A poco más de 10 horas para el Festival de Eurovisión 2017, parece que un año más España quedará en mala posición. Según las casas de apuestas, Manel Navarro y su 'Do it for your lover' son el peor representante y el peor tema de la presente edición.

Entre los 26 países que participan, el nuestro es el que menos apoyo tiene por los expertos y los amantes que apuestan económicamente, dando a entender que tenemos muchas posibilidades de quedar en última posición.

Tal y como puede verse en el listado que ofrece la página web NiceRodds, en las tres principales casas de apuestas España se encuentra como la peor valorada.

En Bet365, por cada euro que se apueste, si Navarro gana, se obtendrían 501 euros de premio. En Intertops, se ganarían 301 euros, mientras que en Paf, la suma está fijada en los 401.

Cabe recordar que tanto Barei como Edurne, nuestras últimas representantes, tampoco contaron con el apoyo de las casas de apuestas, quedando finalmente en las posiciones 22 y 21 respectivamente.