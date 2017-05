La afirmación del padre Apeles sobre el Valle de los Caídos desata la ira de Pilar Rahola

Hacía muchos años que el padre Apeles no aparecía en la pequeña pantalla. 'Sábado Deluxe' tuvo al religioso en su plató de Telecinco la noche del 13 de mayo de 2017 para hablar de varios aspectos, incluso de su supuesto intento de suicidio.

Sin embargo, la entrevista estuvo a punto de saltar literalmente por los aires cuando Apeles respondía a una pregunta sobre el Valle de los Caídos en la que afirmaba que muchos de los presos, incluso republicanos, cobraron por trabajar en las tareas de construcción del mausoleo, algo que puso como el bicho del pantano a Pilar Rahola.

La expolítica de ERC, musa de Artur Mas y caudilla del separatismo, cortó al mismísimo Jorge Javier Vázquez al grito de:

Y remataba:

Anda, déjalo ya. A mí no me hace ninguna gracia, es un dictador. A mí me parece una vergüenza, te estás riendo de las víctimas. Continua hablando de Bolonia y de lo tuyo, pero deja a las víctimas, narices.