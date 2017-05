Pilar Eyre destroza sin piedad la imagen de Bigote Arrocet

Le ha dejado a la altura del betún. La periodista Pilar Eyre, en la revista Lecturas, deja al descubierto la cara real de Bigote Arrocet al que considera que ha hecho un papel en su relación con María Teresa Campos, yendo de educado y seductor galán y que en cuanto llegó a la isla hondureña ha mostrado su verdadera cara:

Bigote Arrocet. Cuando te conocí, fui a la Campos y le cotilleé, "oye, tu novio está cañón" y ella se rió "pues qué pensabas... ¿Qué iba a tener una relación de viejos? ¿Solo por la compañía?" Y me convertí en vuestra devota admiradora ¡me he batido por vosotros urbi et orbe y más allá! Sí, pero...