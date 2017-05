[VÍDEO] El super gallo de 'el gallito' Manel Navarro, deja en ridículo a España en Eurovisión

El desafine del representante español mientras cantaba 'Do it for your lover' en la final se convirtió en lo más comentado en redes sociales.

¿Cosas del directo?. Manel Navarro se encontraba en plena actuación en la final de Eurovisión, defendiendo la canción 'Do it for your lover', cuando un 'pequeño' detalle eclipsó todo lo demás: un gallo acabó siendo lo más comentado de su paso por el escenario, según recoge Huffington Post hoy 14 de mayo de 2017.

Ni las camisas hawaianas, ni las tablas de surf, ni la letra -medio en español, medio en inglés- dieron para tantos comentarios como ese quiebro de su voz.