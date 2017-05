Pilar Eyre destapa las vergüenzas de María Teresa Campos y Bigote Arrocet

La popular periodista Pilar Eyre, ha contado en su blog de la Revista Lecturas, una conversación privada que mantuvo con María Teresa Campos, en la que quedaba a las claras cuál era la visión de Mº Teresa sobre Bigote y el resto de situaciones que envuelven a esta pareja.



Entre algunas de las perlas que ha contado Eyre, destaca:



Bigote Arrocet. Cuando te conocí, fui a la Campos y le cotilleé, 'oye, tu novio está cañón' y ella se rió 'pues qué pensabas... ¿Qué iba a tener una relación de viejos? ¿Solo por la compañía?' Y me convertí en vuestra devota admiradora ¡me he batido por vosotros urbi et orbe y más allá!.