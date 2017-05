Sánchez, encantado con ser la víctima del PSOE: "En el debate se vio que los dos iban contra mí"

Participó Pedro Sánchez en Las Mañanas de Cuatro este 16 de mayo de 2017, apenas unas horas después del único debate que tendrá lugar entre los tres candidatos a la secretaría general del PSOE, y allí continúo Sánchez con su discurso:

El ex secretario general del PSOE, que quiere volver a serlo, mantiene un discurso de víctima frente a los otros dos candidatos, Patxi López y Susana Díaz, frente al aparato del partido que en el pasado octubre de 2016 le quitaron de su puesto e incluso frente a todos los medios que le tachan de perdedor.

En conversación con Javier Ruiz insistió en estas ideas Pedro Sánchez, al tiempo que se vislumbra como un ganador seguro, a sabiendas del apoyo que recibe de buena parte de la militancia socialista:

Queríamos hacer un debate de guante blanco, no quisimos entrar en el cuerpo a cuerpo.

Interrumpió entonces el presentador Javier Ruiz: "¿Usted cree que fue un debate de guante blanco?"

Hombre, en todo debate siempre hay momentos intensos; si no fuera así no sería una debate. Cuestión distinta es que yo por ejemplo, nunca diré que un compañero o compañera es el problema del Partido, que tiene que ver con la falta de proyecto, en este caso de la candidata Susana, que espero que lo presente antes del día de la votación. El problema es la orientación que se le ha dado al PSOE después del uno de octubre de 2016.

Ruiz volvió a introducir una nueva pregunta: "Los círculos rivales dicen que usted está muy tocado, ¿cómo se siente?"

Pues me siento muy bien, me sorprende esa afirmación. Se ve que no hablan mucho conmigo, pero a partir del 21 de mayo hablaré mucho con ellos.

Yo espero que nos respetemos entre compañeros, que hagamos de este proceso uno ejemplar. Por eso cuando ayer se me dijo que el problema del PSOE era yo... Yo nunca diría eso.