Arcadi Espada monta en cólera contra el indocumentado 'Espinar Zero' y le manda callar

Ya despedía Ana Rosa Quintana a Ramón Espinar de su intervención en El Programa de Ana Rosa este 17 de mayo de 2017, cuando el tertuliano Arcadi Espada llamó la atención del podemita invitado en videoconferencia. El lío estaba servido:

Arcadi Espada: ¿Cuál es el segundo partido de Europa más corrupto? Le pregunto al experto.

Ramón Espinar: Desconozco el ranking...

Arcadi Espada: ¡Pues entonces no diga cuál es el primero y cállese!

Ramón Espinar: Perdón, perdón. Me gustaría contestar con todo el respeto y el cariño que me merece el señor Espada: creo que no está bien y que no es una actitud buena para el diálogo y para la discusión democrática, cuando uno está diciendo una cosa con la que otro no está de acuerdo y mandarle callar. Simplemente quería mandarle un saludo muy cordial. Seguro que tenemos otra posibilidad de encontrarnos y de discutir con mejores formas.

Arcadi Espada: Señor Espinar, yo a usted cariño no le tengo ninguno. Solo quiero saber qué experto es el señor Espinar en la corrupción de los partidos. Porque como no sabe quién es el segundo, que no diga quién es el primero. Y como no sabe de qué está hablando, lo mejor es que calle.

Ramón Espinar: No está nada bien que una persona con un pinganillo no pueda hablar. Es injusto que yo no pueda contestar.