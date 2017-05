El mal presagio sobre la isquemia cerebral de Teresa Campos: ¡su hija confirma que tiene afectada la vista!

Carmen Borrego ha entrado vía telefónica en Supervivientes para explicar cómo se encuentra su madre. Fue este martes 16 de mayo de 2017 en Sálvame cuando informaron que María Teresa Campos estaba en el hospital a causa de isquemia cerebral. Rápidamente, saltaron las alarmas.

Así sucedieron los hechos:

"Mi madre se levantó por la mañana y estaba mareada. Después, perdió la visión de un ojo. Las chicas que trabajan en casa intentaron localizarnos a Terelu y a mí pero no pudieron. Entonces, llamaron a Gustavo (chófer de Teresa) y decidieron bajarla inmediatamente al hospital. Ha sido una decisión muy acertada porque los médicos han podido cogerla muy a tiempo".

Según Carmen, que asegura que ella y su hermana han pasado "un día muy duro", su madre está "estable, tranquila, aunque tenemos que esperar a que pasen unas horas para ver la evolución. Las próximas 48 horas serán vitales. Los médicos han decidido que permanezca en la UCI para controlar que no se repita otro ataque". El equipo médico que atiende a María Teresa Campos ya ha comunicado a sus hijas que "la recuperación va a ser lenta.

Tras estar en la UCI, la pasarán a planta y allí se verá. Yo creo que, en cuanto puedan, le darán el alta porque ella se pone muy nerviosa en el hospital".

La hija más desconocida de Teresa cuenta que

"Las noticias que nos dan los médicos son tranquilizadoras. Mi madre ha estado consciente en todo momento y habla normal. Únicamente tiene afectada la vista. A mi hermana y a mí nos tranquiliza verla a ella tranquila porque se asusta mucho por todo. No obstante, en este tipo de situaciones, intenta aparentar calma para que los que estamos alrededor no nos preocupemos".

En relación a Bigote Arrocet, Carmen Borrego ha expresado que su la presentadora

"no quiere preocupar a nadie y su deseo es ponerse bien pronto. En este sentido, ha pedido que como está estable, no se le comunique nada a Edmundo. Si hubiera algún problema, ya se lo diríamos. Mi madre está llevando muy bien el tema de que él concurse en Supervivientes. Al principio, no quería que fuera pero, bueno, ahora lo ve".