'Podemos is coming': Iglesias y sus hordas se movilizan para guillotinar a la Khalessi en sus tv amigas

Dos informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han puesto en el disparadero a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, relacionándola con supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de la cafetería al grupo del empresario Artur Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la caja b del PP madrileño. Cristina Cifuentes le para los pies a un obsesivo Pedrojota por defender las tesis de Podemos.



De modo que esta tesitura la han querido aprovechar políticamente en el partido Podemos, y a la moción de censura propuesta a Cristina Cifuentes se ha sumado una campaña de ‘escrache' mediático este 17 de mayo de 2017, con tres de los principales líderes en las televisiones: Pablo Iglesias en Cuatro, y Pablo Echenique y ‘el apestado' Íñigo Errejón en laSexta, los tres soltando las consignas parecidas:

Pablo Echenique: La señora Cifuentes está desesperada porque la campaña de marketing se le está viniendo abajo, e hizo una cosa que es terrible, cargar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que e lo mismo que hacía Berlusconi. El PP cuando un juez no le gusta, lo cambia, utiliza al ministerio de Justicia para poner abogados defensores como fiscales ‘procorrupción'.

Íñigo Errejón: La Comunidad de Madrid lleva muchos años pasando cosas graves, coalición de intereses entre el PP y algunos empresarios, lucrándose y robándonos a todos. Tenemos la sospecha de que es muy difícil haber estado 26 años en todos los sitios y no saber nada... Haber estado en Fundescam, en el Canal de Isabel II y en los comités de las campañas del PP y no darse cuenta de dónde va el dinero. Cifuentes lleva 26 años en el PP estando en todos los lugares centrales donde han ocurrido ilegalidades. Yo esta película ya la he visto; estas explicaciones las he escuchado en Granados, en Ignacio González y en Aguirre, que por menos que esto, dimitió.

Pablo Iglesias: La señora Cifuentes ha tomado ejemplo de lo que decía Rajoy de que hay que mirar para otro lado, ella fue parte del consejo de administración del Canal de Isabel II y miebro del patronato de Fundescam... Está rodeada de corrupción. Y en ese partido todos los príncipes terminan convirtiéndose en ranas. Cifuentes es la nueva Esperanza Aguirre.