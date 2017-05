Puñetazo en la mesa de Pérez Henares contra la última cacicada de la 'operación Lezo': "Yo no quiero vivir en un Estado policial"

La imputación-desimputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, alteró la agenda informativa de la actualidad política en España en la tarde del 16 de mayo de 2017. 'El Cascabel' (13TV) abordó en la noche del 16 de mayo de 2017 este asunto que afectó de lleno a la líder del PP de Madrid.

El director de Publicaciones de Promecal, Antonio Pérez Henares, sacó su 'escopeta' dialéctica para disparar contra todos aquellos que están haciendo un circo mediático con la Justicia, poniendo a determinados cargos en el escaparate de la afrenta y la inquisición popular.

Aseguraba el periodista alcarreño sobre esa imputación a Cristina Cifuentes que:

La verdad es que hoy yo he tenido miedo. Yo creía que vivía en un Estado de derecho y hoy he llegado a pensar que no vivía en un Estado de derecho, sino que vivía en un Estado policial. Ahora los políticos son los judíos y hoy le ha tocado a una persona de la que tengo que decir con toda claridad, porque también tengo derecho a decirlo, que yo no dudo de su integridad. Me puedo equivocar, pero no dudo de su integridad.

Apuntaba Henares que:

Hay una cosa que me parece especialmente aterradora. Es que ese informe que aparecía en ese sumario, que hoy se ha levantado el secreto aunque ese sumario y secreto es una contradicción. El juez y el fiscal, ¡ojo! los fiscales de anticorrupción de Madrid, los que se están señalando como que a veces se enfrentan, ven que eso que dice la UCO es una acusación de Gila, que usted estaba aquí e hizo esto y resulta que estaba ahí pero no hizo eso, pero que lo hicieron todos, pero que luego como estaba en otro sitio donde no estaba y dice el juez y el fiscal que no ha lugar a investigar ni a imputar, pero lo dijeron mucho antes. Ahora, no entiendo por qué si dicen eso como luego aparece en los no sé cuántos folios que tiene el sumario.

Proseguía el director de Publicaciones de Promecal: