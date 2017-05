Ana Rosa apedrea a Pedro Sánchez por no ir a su programa: "Ya no nos coge ni el teléfono"

Con motivo de la entrevista que Esther Palomera realizó a Pedro Sánchez en el asiento trasero de un coche y cuyas mejores imágenes se vieron este 18 de mayo de 2017 en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, la propia presentadora del espacio cargó duramente contra el candidato a las primarias del PSOE; es el único que no ha querido ir a su espacio durante el presente proceso interno. Ana Rosa Quintana se queda a cuadros cuando se entera del 'arma secreta' de Susana Díaz.

Conmigo [en la campaña de las elecciones] fue amabilísimo, pero esta vez ha rechazado venir a este programa, no ha querido venir. Se ha llamado a su jefe de prensa durante estos días, pero ya ni nos coge el teléfono. Te lo digo por lo que te dijo [a Esther Palomera], que yo ya no lo quería... Y no es que no le quiera, es que han venido Susana Díaz y Patxi López y él no ha venido.