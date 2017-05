Bertín Osborne: "TVE me ha vetado, no quieren verme ni pintado"

Bertín Osborne mandó este 17 de mayo de 2017 un recado a Televisión Española durante la entrevista que hizo en Telecinco a Rosa López.

El cantante acusó a la cadena pública de haberle "vetado" tras su marcha a Mediaset.

En cualquier caso, aseguró tajante que "adora" a TVE.

Todo comenzó cuando Bertín Preguntó a Rosa si después del Europe's living a celebration le habían propuesto repetir en Eurovisión.

"Sí me lo han ofrecido, pero no sé si volvería. Estamos quedando tan mal haciendo maravillas...".

"Sería maravilloso que volvieses y para TVE también", apuntó Bertín.

"Cadena que adoro aunque me tengan vetado".

Rosa le preguntó por qué.

"No me quieren ni en pintura. No quieren oír hablar de mí, pero yo les tengo mucho cariño".