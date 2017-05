El contundente estacazo de Alfonso Rojo y Manuel Marín a la rancia izquierda por boicotear salvajemente el proyecto de Antonio Banderas

Antonio Banderas, el actor más internacional que ha dado España en las últimas décadas, no puede ser profeta en su tierra. La izquierda podemita y comunista se ha lanzado como una jauría rabiosa contra su proyecto cultural en Málaga y el artista, que no está como para perder el tiempo, ha optado por, de momento, renunciar al mismo.

La noche del 17 de mayo de 2017, en 'El Cascabel' (13TV) se profundizó sobre los efectos que este boicot a la iniciativa de Banderas iba a tener para Málaga que, entre otras razones, dejaría a la ciudad sin una inversión millonaria -El acoso de Podemos a Antonio Banderas le cuesta a Málaga millones de euros-.

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, se mostraba muy gráfico:

Antonio Banderas habrá pensado, '¡panda de catetos, aquí os quedáis. Me voy a Beverly Hills y que os vayan dando!' Aquí, si hubiese habido algo parecido al Rockefeller Center lo habrían convertido en una era. O de estar aquí el Metropolitan lo habrían arrasado.

Y recordaba al hilo del boicot al proyecto de Antonio Banderas lo que había sucedido con el insigne Luis del Olmo:

Luis del Olmo, que es de Ponferrada, ha dedicado unos 40 años de su vida radiofónica a hablar bien de Ponferrada. Ha hablado incluso bien hasta del botillo. ¿Qué quería Luis del Olmo? Pues una calle en su pueblo y el ayuntamiento se la negaba. ¿A quién le daban calle en Ponferrada? A John Lennon y yo llegaba allí y me preguntaba qué putas ha hecho John Lennon por Ponferrada. Pues nada, no ha hecho nada y Luis del Olmo que lleva 40 años reivindicando un huequito en su pueblo se lo dan antes a Lennon.

Manuel Marín, analista político de ABC, detallaba que:

Es un problema de sectarismo. Aquí lo que ocurre cuando dos partidos políticos en ese Ayuntamiento se oponen porque dicen que es un concurso prediseñado y preadjudicado y sin embargo no se impugna, sino que simplemente se limitan a votar en contra para rechazarlo, lo que están haciendo es una muestra de sectarismo. Les importa muy poco no el trámite administrativo sino que Málaga no tenga una oferta cultural.