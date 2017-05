Carlos Cuesta despedaza a Ciudadanos por su aviesa táctica para sacar tajada de la corrupción

¿Le interesa a Ciudadanos combatir la corrupción o está utilizando la misma para poder buscar su espacio en el espectro político?

Que el partido de Albert Rivera insista en reclamarle cuentas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil filtrado interesadamente y que fue rechazado por el juez Velasco, pone en tela de juicio las verdaderas intenciones de la formación naranja.

Carlos Cuesta, en 'El Cascabel' (13TV) del 18 de mayo de 2017, dejó por los suelos la imagen de Ciudadanos al destapar cuáles son las razones que hay detrás de la fustigación a los cargos del PP y que no es otra que tratar de echar al PP del espectro de la derecha.

Apuntaba Cuesta que:

Yo tengo la sensación de que Ciudadanos ha dejado de ser un aliado para los gobiernos y lo que está buscando es un hueco. A partir de ahí, los sumarios, las filtraciones sirven de combustible. Ellos quieren ocupar el hueco del PP. No sé si os acordáis de una frase de Antonio Miguel Carmona que clavó lo que iba a ocurrir. Dijo que 'Ciudadanos es la derecha decente'. Estaba marcando la estrategia. Es decir, el PSOE se pone de acuerdo con Ciudadanos y Ciudadanos se convierte en la derecha decente.

El presentador de 'La Marimorena' (13TV) ponía un 'pero' a la estratagema del partido de Rivera:

Yo sólo le veo un problema, que Ciudadanos no es derecha. Expulsa de ese hueco al PP en la pelea por la corrupción y para eso le vale una filtración, una imputación, un informe de la UCO que no estima el juez. Le da olímpicamente lo mismo. Y digo esto porque ellos están lanzando permanentemente el mensaje de que están en contra de la corrupción y no es verdad.