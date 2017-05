'Loco' Gatti, a punto de llegar a las manos con Cristóbal Soria: "¡Sinvergüenza! Te voy a matar"

En la tertulia deportiva de 'El Chiringuito' (Mega) estuvieron a punto de cruzarse todas las líneas permitidas en la TV, por muy de madrugada que sea.

El exportero argentino 'Loco' Gatti estuvo a punto de llegar a las manos con Cristóbal Soria, el tertuliano que lleva días echando sus corresponientes bidones de gasolina al debate deportivo asegurando que esta Liga que previsiblemente ganará el Madrid este domingo 21 de mayo de 2017 está adulterada fruto de los robos arbitrales.

"¡Te voy a matar!", exclamó Gatti al tiempo que se abalanzaba sobre Soria, aunque fue rápidamente separado por otros tertulianos presentes en el plató como Quim Domènech, Nacho Peña y Petón.

Discutían en el plató sobre el sempiterno asunto de las primas en estas últimas jornadas, ahora que Madrid y Barça, que se disputan el título, se verán las caras contra rivales que en lo deportivo apenas se juegan algo que más que el 'honor' de ganar a merengues o culés.

Gatti: Los jugadores de fútbol no juegan por dinero, juegan para vivir porque es una profesión pero cuando rueda el balón no piensan en el dinero

Petón: Los futbolistas del Tenerife tuvieron un papel en la historia porque le quitaron dos Ligas al Madrid, pasaron a la historia por eso y es lo mismo que conseguirían los del Málaga si el domingo le ganan.

Gatti: El jugador quiere ganar, no le importa la plata. A mí me da bronca cuando hablan que si a los jugadores les dan tanto. A mí un día vinieron a darme un millón de dólares, en un restaurante con un Boca-River, dije si me lo traen me dejo 20 goles, pero no aparecieron.

Soria: No nos cuentes que los jugadores no juegan por dinero, juegan por dinero primero, y segundo y tercero y si sobra algo por un poco de amor a la camiseta y al escudo.

Gatti: Hablas para quedar bien y ser importante.

Soria: Los del Celta que querían. ¿Los del Celta ayer en qué pensaban?

Gatti: Hablas para provocar ¡No me vas a provocar! Porque vos fuiste un pobre tipo que no pateaste nunca una pelota.

Soria: ¿Qué sería de nosotros en este país si...?

Gatti: ¿Me estás ensuciando a mí?

Tertulianos: Loco, Loco...

Gatti: ¡Te voy a matar! ¿Pero cómo este sinvergüenza está ensuciando a los jugadores de fútbol y se ríe el falso? Jugué 27 años al fútbol.

Nacho Peña: Cuenta hasta diez, Loco