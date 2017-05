Terelu Campos abandona llorando el telebasurero de 'Sálvame'

Terelu Campos ha reaparecido este viernes 19 de mayo de 2017 en el plató de Sálvame tres días después de que María Teresa Campos fuera hospitalizada de urgencia tras sufrir una isquemia cerebral.

La hija de la veterana presentadora, que se emocionaba y contaba a Jorge Javier el mal trago que le ha tocado vivir esta semana, abandonaba enfadada poco después el plató mientras sus compañeros hablaban de Supervivientes.

Kiko Hernández y otros colaboradores criticaban la actitud del concursante.

"Ayer solo salió 10 minutos", decía el tertuliano al tiempo que Terelu abandonaba enfadada el plató asegurando que no podía consentir "que machaquen a Edmundo mientras mi madre está enferma".

"Bueno, pues vamos a comentar el rosco de Pasapalabra", apostilló Hernández, que no daba crédito ante lo que estaba sucediendo.

"Que diga lo que quiera pero el que ha ido a Supervivientes en contra de la voluntad de su madre ha sido él, no nosotros", añadió Kiko segundos antes de que Terelu decidiera regresar al plató cuando el debate giraba en torno a las Mellis.

"No vamos a hablar de las Mellis porque tienen un tema muy complicado y tiene un padre y una madre...", dijo irónico Hernández en un claro dardo a la hija de María Teresa Campos.

Pasado el trago, Terelu ha aclarado la situación pidiendo disculpas a sus compañeros.

"Yo estoy, entendedme, en una circunstancia particular, muy particular. He participado de todo lo que ha ocurrido en la isla todos los días, y hay días que me gusta más y otros que me gusta menos. Cuando digo que me levanto, no me levanto por ellos, sino por mí. Porque creo que en estos momentos no debo participar".