''Tu cara no me suena todavía': el striptease cutre de Ángel Llácer y Miki Nadal

Sube tanto la Mediaset de Paolo Vasile el listón del morbo, la ordinariez y la garrulería, que los de Atresmedia debe de creer que no les queda otra que tirarse en cueros y de culo a la piscina para logar audiencia.

Con la excusa, eso si, de ser graciosos e incluso imaginativos. En cualquier caso, no les han salido mal del todo las cosas porque 'Tu cara no me suena todavía' hizo este viernes un 15.6% de audiencia y congregó la friolera de 1.922.000 espectadores.

El programa de Antena 3 vivió este 19 de mayo de 2017 un inesperado y sorprendente momento que hizo las delicias de algunos de sus espectadores.

Uno de los concursantes interpretó el mítico tema 'You can leave your hat on', tradicionalmente asociado con el baile del striptease.

Y tras la actuación, los miembros del jurado no dudaron en prolongar el show.

Así, fueron Ángel Llácer y Miki Nadal los que más se atrevieron, quitándose algunas prendas de ropa, como los pantalones en el caso del primero y la camisa en el segundo, ante las risas del público y el resto de los presentes.