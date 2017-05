Inda destroza a Iglesias dejándole a la altura de Franco y Primo de Rivera

Eduardo Inda no deja indiferente a nadie. Anoche, 20 de mayo de 2017, volvió a dejar cumplida muestra de que sus intervenciones en las tertulias televisivas están perfectamente preparadas.

En 'laSexta Noche' dejó para el arrastre la imagen de Pablo Iglesias por su discurso en la madrileña Puerta del Sol, una cita que para el propio Inda ya dejaba bien a las claras que a Podemos se le ha desinflado el globo.

Pero lo mejor estaba por llegar cuando hizo este retrato de 'Pablenin':

Me han dado miedo algunas de las cosas que ha pronunciado Pablo Iglesias, que no dejaba de decir la palabra 'patria'. La gente que se apropia de la palabra 'patria' me da mucho miedo. Yo no sé si era Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera.