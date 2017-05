'Miss broncas' Gloria Camila se las tiene tiesas con Paola en 'Supervivientes'

Gloria Camila va a salir de la isla hondureña de 'Supervivientes' con el apelativo de 'miss broncas'.

La joven, hija de José Ortega Cano, ya se las tuvo tiesas en su momento con Alba Carrillo y en esta ocasión la que ha tenido la 'china' de medirse a Gloria ha sido Paola.

Todo a cuenta de la cena de gala, un filete, un manjar en una isla con pocos recursos alimenticios para los participantes del reality.

La pelea vino porque Paola pensaba que iba a poder ganar e incluso que Gloria Camila se iba a dejar ganar:

En la vida hay que saber ganar y saber perder. Y tú has perdido Paola. No me digas en la plataforma que te deje ganar. ¿Todo bien Paola, todo bien? ¿Me puedo comer el filete? Te he dicho que contigo se podía hablar... No te voy a dejar ganar, hay que saber perder.