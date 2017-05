'Vivir sin permiso': Ricardo Gómez y Àlex Monner vivirán una historia de amor gay

El rodaje de la serie, basada en una idea original del escritor Manuel Rivas, comenzará en junio de 2017, de la que Monner ya ha afirmado:

Vivir sin permiso me interesó desde que leí la separata del casting. Carlos me parece un personaje muy interesante en el que profundizar y además tengo ganas de encontrarme trabajando con nuevos profesionales. Galicia siempre me ha parecido unos de los lugares más carismáticos de España y me apetece mucho conocer a su gente", ha explicado.