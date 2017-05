'All you need is love...': Risto Mejide le pide a un invidente que vea un vídeo

Este lunes 22 de mayo de 2017, acudió al programa 'All you need is love...', Rafa, un hombre al que una enfermedad degenerativa le ha dejado prácticamente ciego. Sus hijos, Ander y Endika han querido sorprender a su padre llevándole al programa de Telecinco como agradecimiento por su capacidad de superación para sacarles adelante

No obstante, Risto Mejide se convirtió en protagonista inesperado de la historia por su lapsus con Rafa al dar paso a las imágenes de la sorpresa.

¿Quieres verlo?

, preguntó el presentador a su invitado.

Bueno, verlo... vamos, lo que puedas,

reculó el catalán consciente de su error.

¡Vamos a verlo!

, aseguró finalmente Mejide antes de dar paso al vídeo.

Las redes han ardido con comentarios del momento:

Risto a un ciego: "¿Quieres verlo?" — Edu⭐ (@Eduestuvoaqui) 22 de mayo de 2017