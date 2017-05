Chenoa se transforma en Bisbal

Este pasado lunes 22 de mayo de 2017, la cantante Chenoa se presentaba en Zapeando con un nuevo look que hacia recordar a David Bisbal en su inicios, y las comparaciones de los espectadores en las redes sociales no se han hecho esperar.

¿A quién recuerda Chenoa con estos pelos? es la pregunta que se han hecho muchos espectadores este martes al verla aparecer en Zapeando con rizos en la cabeza como antaño David Bisbal.

El look de la jurado de Tu cara no me suena todavía, que este viernes encara su recta final, ha provocado en Twitter numerosas bromas y comparaciones con el que fuera su ex. Ella, por su parte, se ha mostrado muy orgullosa y, lo cierto, es que iba guapísima.