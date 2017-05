Vasile pospone estratégicamente el estreno de 'Me lo dices o me lo cantas'

'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo programa de Telecinco, pospone su fecha de estreno prevista para el 26 de mayo de 2017, según ha informado la cadena, por ajustes de programación.

El concurso, para muchos una versión con famosos de La Parodia Nacional, llegaba para convertirse, a priori, en el gran arma de Telecinco contra Antena 3 en la antepenúltima noche de la semana. Según publica Ecoteuve, desde que concluyera la tercera edición de La Voz Kids, la cadena ha cubierto su ausencia con la emisión de la saga Ocho apellidos y anunció para este próximo viernes el lanzamiento del nuevo talent show, que finalmente no se producirá. --Telecinco recula y pospone el estreno de 'Me lo dices o me lo cantas' ¿contra la final de 'TCNMST'?--

Una de las posibles estrategias de Telecinco sería intentar minar el desenlace del concurso, que en su última gala podría arañar unas décimas de share a la media de su primera temporada. Hasta ahora, la versión con anónimos de Tu cara me suena ha promediado un 18,6% de share y 2.403.000 espectadores.