Alfredo Duro acaba de comenzar su viaje hasta Cardiff, y ya 'está quemado'

En su particular viaje o penitencia a pie hasta Cardiff, Alfredo Duro, ya ha recorrido 22 kilómetros hasta San Agustín de Guadalix. Acaba de comenzar su periplo ya ya luce quemaduras considerables en el cuello, por caminar a hora muy impropias.

"Es el viaje del madridismo". Alfredo Duro, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, comenzó este miércoles su viaje hacia Cardiff, Gales, según publica Ecoteuve, ciudad donde se disputa el sábado 3 la final de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus, desde la fuente de La Cibeles.--Alfredo Duro se quema el cuello en su primer día del viaje a pie hasta Cardiff--.



En la primera etapa del viaje recorrió un total de 22 kilómetros. Sin embargo, Duro olvidó echarse crema provocándose una gran quemadura en el cuello.

"Me HE QUEMADO, tengo AMPOLLAS en los pies y me duelen los lumbares", @alfredoduro1 CONTÓ así su primer día del #DuroCaminoACardifff. pic.twitter.com/A4Lx7zQxkB