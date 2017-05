Arguiñano reconoce que ha tenido amigos en ETA y se posiciona a favor del referéndum en Cataluña

El popular cocinero vasco Karlos Arguiñano expresó a la periodista Gloria Serra una realidad que por desgracia ha sido demasiado común entre muchísimas personas de la sociedad vasca:

He tenido amigos en ETA y a otros que me los ha matado ETA

El televisivo cocinero concedió una entrevista al programa 'Fora de sèrie' de la televisión pública catalana, TV3 donde habló de la situación actual del País Vasco tras la pseudo-entrega de las armas de ETA y opinó, preguntado por Serra, del "proceso catalán".

Tras repasar su carrera, en su triple faceta de cocinero, restaurador y empresario, habló, ya en la parte final de la entrevista, de temas delicados de la actualidad:

Arguiñano: Yo hace muchos años que venía avisando en televisión, ¿por qué no metéis todas las armas, si son muchas en dos camiones, sin son pocas en dos furgonetas, os vais a un stop y decís ya está? Y nos vamos a relajar un montón

Gloria Serra: ¿Crees que las heridas se van a cerrar? El país está tranquilo... pero el dolor, el odio...

Arguiñano: Ha habido mucho dolor. Va a costar pero tenemos que ir limando asperezas entre todos. La violencia la hemos dejado a un lado pero tenemos que llevarnos mucho mejor. Ahora esa historia está en marcha

Gloria Serra: ¿Lo notas tú?

Arguiñano: Sí, de alguna manera...me ha dolido mucho. Porque he tenido amigos en ETA y he tenido amigos que me ha matado ETA. Me he comido unos marrones de una manera bestial.

Gloria Serra: Con la corrupción no te callas y la gente te lo aplaude bastante

Arguiñano: Me carga la cabeza porque yo no debería estar a esas cosas. Pero cuando ves injusticias...Cuando ves que hay gente que se lleva millones y millones y no se sacia y que luego están tres años en la cárcel, salen y no han entregado el dinero.