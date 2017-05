Ignacio Camacho critica la cobarde estrategia del PP ante la moción de censura de Iglesias: "Por respeto a sus propios votantes es un error que Rajoy no salga a debatir

Ya hay fecha para debatir la moción de censura presentada por Podemos al presidente Mariano Rajoy. Será el próximo 13 de junio de 2017, día de San Antonio.

Salvo sorpresa, el PP elegirá para todo el debate a su portavoz, Rafael Hernando, para defenderse de las invectivas de Pablo Iglesias.

'El Cascabel' (13TV) dedicó unos minutos la noche del 23 de mayo de 2017 a analizar la estrategia que piensa adoptar el partido de Génova 13 ante los de Podemos. Ignacio Camacho, columnista de ABC, fue el más crítico con el partido de Rajoy por no sacar a éste, al menos una vez, para que debata frente a Iglesias.

Aseguraba Camacho que:

Es verdad que Rajoy no tiene porque salir a debatir con Iglesias y además en la estrategia que están diseñando en el PP no parece que le vaya a responder. A mí, personalmente, me parece un error que al menos no lo haga una vez como lo hizo Felipe González con Hernández Mancha, al que dejó que primero lo vapuleara no sé si Alfonso Guerra o quien fuera el portavoz en aquellos momentos y luego él salió en el último turno a darle la puntilla.