Paula Vázquez 'lee la cartilla' a Antena 3 y a Telecinco

Paula Vázquez es sin duda, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Precavida como ella sola, siempre contó con un "plan B, C y D" por aquello de que la televisión no era algo muy estable. Durante muchos años ha invertido para asegurarse su futuro y estabilidad económica.

Con esa tranquilidad de tener la vida económicamente solucionada, la presentadora habla sobre su regreso a televisión -el lunes 29 de mayo de 2017 estrena en #0 El Puente- y, sobre todo, según publica Ecoteuve, de los tres años que ha estado apartada de la televisión.--Paula Vázquez llama "misógina" a Antena 3 y cuenta por qué tiene cerrada la puerta en Telecinco--

¿Pero se refiere a Telecinco?

No, porque sí tiene mujeres. En Antena 3 yo salgo y me dicen es que no tenemos programas de entretenimiento. Y Fuentes tiene dos y el otro, tres. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia. Ser tan sincera hace que te quedes en casa, pero es que hay una generación que viene pisando fuerte y que habla así de claro. Pero hay gente que tiene el culo cerradito porque te van a quitar ¿la fama?, ¿el prestigio? Si yo ya sé que eso es efímero y de eso no se vive.

¿Crees que hay una política en Antena 3 marcada para dar los programas a los hombres? ¿No será casualidad?

¡Qué coincidencia que tú estés en casa y tú no tengas tiempo para nada porque haces tres programas! Y tú que tienes la misma audiencia no te doy ni uno. ¿Te crees que es casualidad? Yo te digo que no. La única mujer que hay ahí se llama Susanna Griso y no hace entretenimiento, hace periodismo.

¿Qué pasa con las mujeres? Ahora, de repente, no entretenemos. Deberíamos estar alarmados. ¿Qué somos, floreros? ¿Por qué hay presentadoras cobrando sueldos de colaboradoras si tienen más protagonismo que los hombres? No tienen ni tendrán un sueldo como los hombres. Ni yo llegaré a cobrar lo que ha cobrado en prime time Sardá. ¿Por qué, si hago la misma audiencia?