'Espinar Zero' pierde el gas en el Senado: "Rajoy me hace gracia, pero que se vaya a su casa"

Continúa aún Ramón Espinar recuperándose, un día después, del baño dialéctico que le metió el presidente Mariano Rajoy en la sesión de control en el Senado. Rajoy deja hecho unos zorros al insolente Ramón Espinar: "Más tila y menos Coca-colas"

De modo que este 24 de mayo de 2017, el podemita más conocido como ‘Espinar Zero' por su afición a la Coca-cola connivente con el boicot a la afamada marca, fue entrevistado en Las mañanas de Cuatro, y ahí se quejó contra Mariano Rajoy después de haber quedado rebozado en la Cámara Alta:

Voy a reconocer que a mí Rajoy me hace gracia, tiene un sentido del humor gracioso, tiene salidas ingeniosas y es muy buen parlamentario. El problema es que no contestó a ninguna de las preguntas... Si hubiera contestado a todo lo que se le preguntaba, hubiera salido airoso y después se hubiera permitido un chiste, pues nos habríamos reído todos. Pero es que no responde a nada, no rinde cuentas jamás...

Nosotros les hemos puesto una moción de censura, y en todo caso el señor Rajoy se debería plantear si el quiere ser el representante de España y no quiere manchar el nombre de España, que se tome en serio el Parlamento, que responda a las preguntas de la oposición, y para limpiar el nombre de España, ¡que se vaya a su casa!