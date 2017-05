¿Ha sido esta la despedida definitiva de María Teresa Campos?

¿Ha sido la despedida definitiva de María Teresa Campos?

A estas horas, los pasillos de las cadenas de televisión donde tantas veces ha caminado ella con paso triunfal, son un hervidero de rumores. Nadie sabe nada a ciencia cierta, pero la frase de la veterana presentadora retumba en el aire: "Tendré siempre un bonito recuerdo".

Ha sido este 25 de mayo de 2017, por la mañana, cuando María Teresa ha mantenido una breve conversación telefónica en directo con El programa de Ana Rosa en la que el subconsciente podría haberle 'traicionado' al hablar con Marisa Martín Blázquez:

Unas palabras que han hecho saltar las alarmas. ¿Se despide María Teresa Campos de la televisión para siempre? (María Teresa Campos le cuenta a Ana Rosa, en directo, su experiencia tras la isquemia cerebral )

A sus 75 años, la presentadora no tiene más remedio que tomarse un descanso tras pasar ocho días en la Fundación Jiménez Díaz después de sufrir una isquemia cerebral.

La pregunta es, ¿su marcha de televisión será un adiós definitivo o sólo temporal?

Las palabras con las que María Teresa Campos se ha dirigido este jueves a Marisa Martín Blázquez, con la que ha trabajado en Qué tiempo tan feliz, han provocado dudas:

María Teresa ha aprovechado su intervención para aclarar las secuelas del ictus sufrido:

"No he perdido la visión de ningún ojo, pero veo doble y tengo que cerrar un ojo para ver bien. Es la coordinación de los músculos y nervios ópticos lo que se ha visto afectado por el ictus y eso se recupera, a veces solo y si no con cirugía. Me lo tomaré con toda la paciencia del mundo, pero los ojillos los tengo bien. Me paso el día guiñando los ojos".