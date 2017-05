María Teresa Campos le cuenta a Ana Rosa, en directo, su experiencia tras la isquemia cerebral

Ana Rosa ha contado en directo con la llamada de teléfono de María Teresa Campos, que compartió de primera mano, sus ocho días en el hospital y alta, tras su isquemia cerebral.



Previamente Paloma Barrientos desvelaba que la presentadora no quiere que la asista una enfermera sino la gente de su entorno, entre los que se encuentra su nieta Carmen. Según recoge Ecoteuve, Además, ha expresado su deseo de irse a Málaga, algo que ella misma confirmaba minutos después.--María Teresa Campos llama a Ana Rosa 'a escondidas' de Terelu: "Cuando la vida te da un susto, uno cambia"--.



María Teresa Campos ha comenzado dejando claro que no ha perdido la vista. "Ver veo, lo que falla es la coordinación de los músculos del ojo", aclaró asegurando que hay que esperar para ver si se recupera solo y si no "lo recuperarán ellos con otras técnicas". "Me lo voy a tomar con toda la paciencia del mundo", prometió la malagueña, que tuvo humor para bromear con Ana Rosa. "Ahora mismo te estoy viendo con el ojo derecho, ahora con el izquierdo y te veo, y si me destapo los dos, te veo tres veces", dijo entre risas. "Ahora va a parecer que estás ligando todo el día guiñando el ojo", añadió Quintana.