Martu Garrote muele a palos al bravucón Pedro Sánchez sacando a la luz todas sus mentiras

Ha dejado a Pedro Sánchez a la altura del betún por haber engañado a la militancia del PSOE con el mensaje de que con él como secretario general lo primero que haría es echar a Rajoy de la Moncloa porque la aritmética parlamentaria le era favorable.

Martu Garrote, que precisamente no se distingue por ser seguidora del sanchismo, cogió en 'El Cascabel' (13TV) del 24 de mayo de 2017 al ganador de las primarias del PSOE y sacó a la luz pública todas y cada una de las mentiras que ha dicho a lo largo de la campaña de primarias.

Así comenzaba Garrote su recital de palos a Sánchez:

Yo me hago una pregunta. Si tú te pasas varios meses diciendo que el PP está gobernando porque la malvada gestora y los malvados barones son de derechas y no quieren hacer nada y prometes a tus fieles que cuando llegues tú desaparecerá el corrupto PP, esto se comparece muy mal con que te sientes en Ferraz y digas que es que la aritmética es la que es y que al PP no se le puede echar. Entonces, llevas mintiendo ocho meses.

Detallaba que:

Si durante ocho meses has visto que había una aritmética de izquierdas y que no se había hecho porque la gestora no había querido y cuando tú llegas dices que en realidad no había tal aritmética. Y hoy se ha decidido entre Sánchez y la secretaria general del PSOE en Madrid que el PSOE va a votar no a la moción de censura de Podemos a Cristina Cifuentes. Que yo estoy de acuerdo con esa decisión, pero creía haberle escuchacho durante meses a Sánchez que las decisiones importantes respecto a pactos las tomaría la militancia. Pero parece que ya no.

Y remataba: