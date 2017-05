Carlota Corredera rompe a llorar en 'Cámbiame'

'Cámbiame' ha contado como protagonista absoluta con Carlota Corredera, presentadora y concursante, que no ha podido evitar las lágrimas de emoción ante las muestras de cariño recibidas.



Carlota Corredera ha pedido a los estilistas un cambio de look con motivo de la presentación de su libro. Se gún recoge Ecoteuve, cuando ha aparecido transformada, al otro lado de la pasarela le esperaban Pelayo, Natalia y Cristina de pie, mientras que en sus sillones estaban sentados tres de sus compañeros de Sálvame: Belén Esteban y los directores Raúl Prieto y David Valldeperas.--El ¿gran? cambio de Carlota Corredera acaba entre lágrimas: "Los inicios fueron difíciles"--.



Los estilistas han reconocido que no se lo pusieron fácil a Carlota cuando llegó a Cámbiame para sustituir a Marta Torné: "Me costó cuando llegaste, porque perdía una amiga. Aunque ahora pienso que gané una y ahora he ganado otra", ha dicho Natalia.