'Sálvame': Cabreo histórico de Terelu con la amiga de María Teresa Campos

Terelu ha mostrado su gran descontento con la presencia de Mayte Valdelomar en 'Sálvame', ya que a su entender debería haberle consultado antes.



La guerra se ha desatado en Sálvame. A Terelu no le gustó nada que Mayte Valdelomar visitase el programa de Telecinco para hablar de Maria Teresa Campos, según recoge Ecoteuve, sin preguntar ni a ella ni a su hermana Carmen Borrego: "No es verdad que la amiga de mi madre tuviera un permiso suyo".--Terelu explota contra la amiga de María Teresa Campos por ir a 'Sálvame' sin su permiso--.



Ha sido entonces cuando Paz Padilla ha echado más leña al fuego al decir que "esa señora dice cosas que no te gustaría nada escuchar". Entonces, Terelu ha explotado: "Me la pela, esas personas me dan pena".