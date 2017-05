El carísimo regalo que Susanna Griso tiró a la cara a Luis Pineda, el chantajista presidente de Ausbanc

Susanna Griso recibió en las Navidades de 2015 un bolso de alta gama que le envió Luis Pineda, presidente de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Banca), como regalo.

"Se lo devolví. Me sorprendió muchísimo que un señor al que no conozco de nada me enviara un bolso así", recuerda la presentadora en una entrevista con el diario El Mundo (Luis Pineda: Doce cajas de ahorro se prestaron a la extorsión de Ausbanc y pagaron 10 millones ).

Griso también ha aprovechado para dar su opinión sobre el embrollo catalán y las reclamaciones de los independentistas, aunque poniéndose bastante de perfil.

Alrededor de esta crisis política asume que existe un clima favorable a que se celebre una consulta:

"Entiendo por qué la gente pide que se consulte".