Frank Cuesta le mete un buen zarpazo a Aless Gibaja por su último vídeoclip

Frank Cuesta tiene entre ceja y ceja que no se usen animales para espectáculos y en cuanto detecta algún programa que se dedica a presentar a bichos como si fuesen monos de feria, se pone como el auténtico bicho del pantano.

En este caso, el objetivo de su diatriba en Facebook es el artista Aless Gibaja, al que critica por utilizar animales en cautividad para su último vídeoclip:

De primeras decirte que me pareces un tío brillante, con una personalidad muy bien conectada con el siglo 21 y por lo que he visto siempre, un tío sensato. Entiendo que el mundo del espectáculo y también entiendo que todos metemos la pata alguna vez o nos equivocamos. He visto el video sobre tu nueva canción y la verdad es que me ha sorprendido no solamente verte con una pitón, sino caminando con una tigresa.