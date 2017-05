Ivonne Reyes ya está ingresada en el hospital para ser operada

Ivonne Reyes ingresaba esta semana en la Clínica Centro para ser operada de un tobillo, para extraerle unos tornillos que le pusieron tras una accidente deportivo.



Durante sus ejercicios en el gimnasio, la televisiva se rompió la tibia y el peroné teniendo que pasar por quirófano, tal y como recoge Lecturas, para ayudarle en su recuperación. Así pues, esta es la segunda vez que tiene que ser intervenida para solucionar su lesión.--Ivonne Reyes, hospitalizada--.



Ivonne Reyes no ha estado sola durante el post-operatorio. La venezolana ha contado con el apoyo y compañía de Sergio Ayala, el ex concejal del PP del que se enamoró en la casa del reality de Telecinco. Juntos no han dudado en posar en las redes sociales en una imagen en la que la modelo aparece convaleciente en la cama del hospital.