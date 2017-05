'Supervivientes': Kiko Matamoros cree que hay trato discriminatorio con Laura

Últimamente los colaboradores 'Sálvame' parecen estar cogiendo gusto a esto de meterse con su jefes. Primero fue Belén Esteban y ahora le ha tocado el turno a Kiko Matamoros, que ha arremetido contra los responsables de 'Supervivientes', en relación al trato dispensado a Laura.

No estoy contento con el trato que Supervivientes está dando a mi hija, afirmó Matamoros que ve un claro "favoritismo para algunos concursantes".



Según recoge Ecoteuve, aunque se ha mostrado contento por el gran dato de audiencia que obtuvo la gala emitida ayer, se mostró muy duro con la dirección del programa. --Kiko Matamoros carga contra 'Supervivientes' por "trato discriminatorio" con Laura--.



Hay un trato discriminatorio, pero no solo con mi hija. Con un montón de concursantes que no han recibido llamadas, apoyos..., afirmó el colaborador de Telecinco. Jorge ha asegurado que la razón por las que algunos concursantes han recibido más mensajes ha sido porque han demostrado estar peor de ánimo. ¿Crees que si Laura hubiera estado al límite no hubiera tenido algo de apoyo?, le planteó el presentador.