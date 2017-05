‘Tu cara no me suena todavía’ ya tiene sus seis finalistas

Ha sido muy duro, pero finalmente, ‘Tu cara no me suena todavía', ya tiene a sus 6 finalistas.

Después de que el jurado y el público los eligieran, según recoge Exclusivadigital, ya conocemos a los seis súper que competirán el próximo viernes en la gran final de ‘Tu cara no me suena todavía' y llevarse el triunfo a casa.--Ya conocemos los seis finalistas que lucharán por ganar ‘Tu cara no me suena todavía'--.



Germán Scasso, Cristóbal Garrido, Keunam y Fran Valenzuela han sido los elegidos por el jurado, y Manu Rodríguez y Patricia Aguilar los seleccionados por el público para disputar la gran final de ‘Tu cara no me suena todavía' el viernes a las 22 horas en Antena 3.