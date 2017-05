El 'chollazo' que le ha supuesto a Laura Escanes casarse con Risto Mejide

Al margen de exclusivas suculentas, y de mareas mediáticas, lo cierto es que la boda entre Risto Mejide y Laura Escanes ha tenido y tendrá grandes beneficios para ambos, primero los que atañen al corazón y al amor, y luego, pero no menos importantes, los que atañen a los bolsillos.



La pareja, según recoge Angie Calero en ABC, podría haber cobrado entre 80.000 y 100.000 euros por vender la exclusiva de su casamiento a «¡Hola!», que tuvo lugar el pasado fin de semana en el caserío barcelonés Mas Cabanyes. «Venir a la boda de un amigo y tener que meterte en el baño para hacerte fotos», comentó un invitado al enlace en redes sociales. Aunque todavía hay que esperar a que salga el próximo número de la revista para conocer «las lágrimas del novio, los votos románticos, el segundo vestido de la novia, el postre de quince metros cuadrados con cinco mil brochetas, el divertido piano bar y los echadores de cartas», sí que se ha podido saber, a través de las redes sociales, que la actriz Bárbara Goenaga y Borja Semper, portavoz del PP en el Parlamento vasco, no se perdieron el enlace. Tampoco, el presidente de Mediaset, Paolo Vasile; el periodista Luis del Olmo, el padre Ángel, la influencer Dulceida, la cantante Edurne, la actriz Mónica Cruz o Eugenia Martínez de Irujo y su nueva pareja, Narcís Rebollo, presidente de Universal.--Laura Escanes duplica su cotización después de la boda con Risto Mejide--.



Los novios disfrutaron de la Suite Premier del Hotel Mandarín Oriental, a razón de 5.000 euros, durante la noche de bodas. Resulta una incógnita saber si la pareja se ha ido de luna de miel, aunque el presentador de televisión publicó este miércoles una foto en los estudios de Mediaset donde se graba su programa «All you need is love... o no». Escanes, por su parte, ya ha retomado sus colaboraciones con firmas de moda.